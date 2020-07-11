Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Челси» Гилмор будет вынужден пропустить три-четыре месяца из-за травмы

Полузащитник «Челси» Гилмор будет вынужден пропустить три-четыре месяца из-за травмы
Футбол / Англия 0

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме полузащитника Билли Гилмора, которую 19-летний футболист получил в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:2).

«Сегодня утром Билли Гилмор перенёс операцию на колене. К сожалению, мы рассчитываем, что восстановление займёт от трёх до четырёх месяцев.

Он крепкий парень. Это сильный удар для него как для молодого игрока, который недавно начал преуспевать на поле, но это часть футбола, и я попытался объяснить это ему. В любом случае то влияние, которое он оказал на команду, не пройдёт бесследно.

Его отношение вернет его так быстро, как только возможно», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

Гилмор провёл шесть матчей в текущем сезоне АПЛ. После 34 туров «Челси» занимает третье место.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020