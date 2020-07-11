Полузащитник «Челси» Гилмор будет вынужден пропустить три-четыре месяца из-за травмы

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме полузащитника Билли Гилмора, которую 19-летний футболист получил в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:2).
«Сегодня утром Билли Гилмор перенёс операцию на колене. К сожалению, мы рассчитываем, что восстановление займёт от трёх до четырёх месяцев.
Он крепкий парень. Это сильный удар для него как для молодого игрока, который недавно начал преуспевать на поле, но это часть футбола, и я попытался объяснить это ему. В любом случае то влияние, которое он оказал на команду, не пройдёт бесследно.
Его отношение вернет его так быстро, как только возможно», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».
Гилмор провёл шесть матчей в текущем сезоне АПЛ. После 34 туров «Челси» занимает третье место.
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