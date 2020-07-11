«Челси» сообщил о прибытии Зиеша

Лондонский «Челси» поприветствовал нападающего Хакима Зиеша в "Твиттере".



«Добро пожаловать в „Челси“, Хаким!» — сопроводила пресс-служба клуба снимок футболиста в тренировочной форме «Челси».

Напомним, ранее «Челси» завершил сделку по переходу нападающего Хакима Зиеша из «Аякса». Было официально объявлено, что форвард подпишет с лондонским клубом соглашение на пять лет.

Согласно порталу Transfermarkt.de, переход 27-летнего марроканца обошёлся «Челси» в € 40 млн. В досрочно завершённом сезоне Эредивизи футболист принял участие в 21 матче за «Аякс», забил шесть голов и сделал 12 результативных передач.



После 34 туров английской Премьер-лиги «Челси» располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

