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«Норвич Сити» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:4 и досрочно вылетел в Чемпионшип

«Норвич Сити» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:4 и досрочно вылетел в Чемпионшип
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура «Норвич Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Покер в этой встрече оформил полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио, который забил на 11-й, 45-й, 54-й и 74-й минутах соответственно.

В другом матче тура «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дубль за «Уотфорд» оформил форвард Трой Дини, реализовавший два пенальти.

«Норвич Сити» набрал в 35 матчах 21 очко и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание «Норвича» от идущего на 17-м месте «Уотфорда» составляет 13 очков. Таким образом, за оставшиеся три тура чемпионата Англии «Норвич Сити» не сумеет выбраться из зоны вылета и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
11 июля 2020, суббота. 14:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 4
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Антонио – 11'   0:2 Антонио – 45+1'   0:3 Антонио – 54'   0:4 Антонио – 74'
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
11 июля 2020, суббота. 14:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гейл – 23'   1:1 Дини – 52' (пен)   2:1 Дини – 82' (пен)
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