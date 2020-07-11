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Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Осасуной»

Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Осасуной»
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура Примеры «Осасуна» — «Сельта». Российский нападающий Фёдор Смолов начнёт встречу на скамейке запасных.

«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Адриан, Брашанац, Энрик, Гарсия, Ойер, Перес, Ронкалья, Торрес, Аридан.

Запасные: Рубен, Х. Перес, Уальде, Лато, Барха, Видаль, Кальво, Мерида, Монкайола, Навас, Орос, Хосе.

«Сельта»: Вильяр, Айду, Араухо, Йокушлу, Оласа, Саенс, Мальо, Бельтран, Рафинья, Мина, Аспас.

Запасные: Росич, Серхио, Брадарич, Гонсалес, Нолито, Папе Шейх, Васкес, Мендес, Эрнандес, Фонтан, Фернандес, Смолов.

Встреча 36-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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