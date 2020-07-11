«Ахмат» — «Зенит»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Зенита» из Санкт-Петербурга назвали составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильи, Бериш, Раванелли, Митришев, Мбенг.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

Встреча состоится сегодня, 11 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».