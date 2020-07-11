Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице чемпионата России

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Тамбов». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев, реализовав пенальти на 20-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Тамбова» Михаил Костюков, которому ассистировал полузащитник Валерий Чуперка. На 84-й минуте «оружейников» вновь вывел вперёд нападающий Евгений Луценко, отличившись после передачи хавбека Сергея Ткачёва.

«Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо», «Рубин» и «Спартак». «Тамбов» остался на 14-м месте.

В предпоследнем, 29-м туре РПЛ «Арсенал» 15 июля на выезде сыграет с «Уралом», «Тамбов» 16 июля дома примет «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
11 июля 2020, суббота. 16:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 Пантелеев – 20' (пен)   1:1 Костюков – 55'   2:1 Луценко – 84'
Кавазашвили: Тедеско зря позвали в «Спартак». Приглашаем посредственных тренеров
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020