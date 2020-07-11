«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице чемпионата России

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Тамбов». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев, реализовав пенальти на 20-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Тамбова» Михаил Костюков, которому ассистировал полузащитник Валерий Чуперка. На 84-й минуте «оружейников» вновь вывел вперёд нападающий Евгений Луценко, отличившись после передачи хавбека Сергея Ткачёва.

«Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо», «Рубин» и «Спартак». «Тамбов» остался на 14-м месте.

В предпоследнем, 29-м туре РПЛ «Арсенал» 15 июля на выезде сыграет с «Уралом», «Тамбов» 16 июля дома примет «Сочи».