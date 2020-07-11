Аджоев — о победе «Арсенала»: не будем недооценивать «Тамбов». Он дважды обыграл «Спартак»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Набрали важнейшие три очка. Конечно, было принципиально выиграть сегодня. Всё-таки заключительная домашняя встреча в нынешнем чемпионате, нужно было выиграть.

Не будем недооценивать «Тамбов». Это серьёзный соперник, который отчаянно борется за сохранение места в РПЛ. Они дважды в сезоне обыграли «Спартак».

Рад, что в нынешней ситуации, когда матчи идут через два на третий, ребята проявляют характер, волю и демонстрируют самоотдачу, борются до последних минут. Благодарен им за это», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.