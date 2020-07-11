Семак — о составе на матч с «Ахматом»: нужно, чтобы против «Спартака» все были в строю

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч 28-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».



«Здесь матчи всегда складываются для нас сложно. У «Ахмата» хороший опытный состав. У нас некоторым футболистам приходилось играть через два дня на третий, поэтому провели ротацию, оставили в Санкт-Петербурге игроков, которые провели много матчей.

Смотрим на состояние футболистов, нам нужно, чтобы против «Спартака» все были в строю и в хорошей форме. Сейчас дадим возможность тем, кто не получал достаточно игровой практики, показать, как они выглядят на фоне хорошей команды", — цитирует Семака «Матч ТВ».

Отметим, в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом» вошёл 19-летний защитник Данила Прохин, для которого этот матч стал первым в российской Премьер-лиге. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Петербурге.