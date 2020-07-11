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Хавбек «Ахмата» Иванов забил гол «Зениту» после ошибки Лунёва. Видео

Хавбек «Ахмата» Иванов забил гол «Зениту» после ошибки Лунёва. Видео
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов забил гол «Зениту» после ошибки голкипера Андрея Лунёва. Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду входят ассистенты Николай Ерёмин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

В первом круге встреча команд, состоявшаяся 17 августа 2019 года, завершилась вничью со счётом 0:0.

Петербургский «Зенит», в 27 турах набрав 65 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионский титул. «Ахмат» (30) — на 13-м месте.

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