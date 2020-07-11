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«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»

«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который отправил мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.

В 36-м туре английского первенства «Ливерпуль» на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Бёрнли» дома примет «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 15 июля.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
11 июля 2020, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Робертсон – 34'   1:1 Родригес – 69'
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