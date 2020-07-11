Ригони удалили на 34-й минуте матча с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони был удалён на 34-й минуте встречи с «Ахматом» (1:1, первый тайм).

Футболист получил вторую жёлтую карточку за фол против Дениса Глушакова. Первое предупреждение Ригони получил на 10-й минуте за опасную игру.

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду входят ассистенты Николай Ерёмин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



В первом круге встреча команд, состоявшаяся 17 августа 2019 года, завершилась вничью со счётом 0:0.



Петербургский «Зенит», в 27 турах набрав 65 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионский титул. «Ахмат» (30) — на 13-м месте.