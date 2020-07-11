«Сельта» объяснила, почему Смолов не сыграет с «Осасуной»

Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» сообщила, что российский нападающий Фёдор Смолов не сможет появиться на поле в матче с «Осасуной» (1:1, второй тайм).

По информации пресс-службы, форвард не сыграет из-за «небольшого дискомфорта». Его место на скамейке запасных занял Пионе Систо.

Ранее сообщалось, что Смолов не попал в стартовый состав на матч с «Осасуной».

Встреча 36-го тура испанской Примеры проходит на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил 4 жёлтые карточки.