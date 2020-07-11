Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дембеле как альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дембеле как альтернативу Санчо
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее летнее трансферное окно может приобрести нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

Приоритетом «Юнайтед» является покупка форварда дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, но высокая цена отпугивает манкунианцев. «Шмели» просят за 20-летнего англичанина £ 100 млн (€ 112 млн).

Ожидается, что «Барселона» согласится расстаться с Дембеле за £ 50 млн (€ 56 млн), что делает его привлекательной альтернативой для «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Усман из-за травм принял участие только в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. 23-летний француз записал в актив один мяч.

Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020