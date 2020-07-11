«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дембеле как альтернативу Санчо

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее летнее трансферное окно может приобрести нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

Приоритетом «Юнайтед» является покупка форварда дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, но высокая цена отпугивает манкунианцев. «Шмели» просят за 20-летнего англичанина £ 100 млн (€ 112 млн).

Ожидается, что «Барселона» согласится расстаться с Дембеле за £ 50 млн (€ 56 млн), что делает его привлекательной альтернативой для «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Усман из-за травм принял участие только в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. 23-летний француз записал в актив один мяч.