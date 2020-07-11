Владислав Пантелеев: не испытывал никаких сомнений перед пенальти. Был уверен, что забью

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, реализовавший пенальти во встрече с «Тамбовом», поделился впечатлениями от игры. В матче 28-го тура РПЛ туляки одержали победу со счётом 2:1.

«Испытываю самые радостные эмоции: первый матч в основном составе, первая победа, первый гол. Всё сложилось очень удачно. Волнения перед матчем не было, потому что уже выходил на замены до этого. Успел почувствовать уверенность.

Спокойно готовился, нужно было просто делать то, что умею. Постараться добавить вариативности в атаке. Нам было очень важно выиграть заключительный домашний матч сезона для болельщиков, для клуба, для себя. Всех — с победой!

Сомнения перед пенальти? Вообще никаких. Был уверен, что забью. Взял мяч и пробил как хотел. Кстати, гол посвящаю близкому человеку, у которого сегодня как раз день рождения. Очень рад поздравить его таким образом», — сказал Пантелеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Пантелеев является воспитанником московского «Спартака».