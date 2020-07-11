Защитник «Спартака» Маслов забил в свои ворота в матче с «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов забил автогол в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 24-й минуте, пытаясь прервать прострел, Маслов отправил мяч в собственные ворота.

Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогают Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Артём Любимов.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 27 матчах московская команда одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сочи» (30) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (66).