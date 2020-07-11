«Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси» в матче АПЛ — 3:0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик на 18-й минуте. До перерыва преимущество «клинков» увеличил форвард Оливер Макбарни, ему ассистировал защитник Энда Стивенс. На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота «Челси».

«Челси», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Если «Лестер Сити» завтра не проиграет «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» послезавтра обыграет «Саутгемптон», команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки. «Шеффилд Юнайтед» (54) — на шестом месте.