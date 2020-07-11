Семак: у Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы.

Надеюсь, с Дугласом Сантосом всё хорошо, завтра проверим. А что касается Лунёва, травма серьёзная и он пропустит определённое время", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лунёв из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 28-летний футболист получил повреждение на 85-й минуте. Лунёв был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.