Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: у Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время

Семак: у Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы.

Надеюсь, с Дугласом Сантосом всё хорошо, завтра проверим. А что касается Лунёва, травма серьёзная и он пропустит определённое время", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лунёв из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 28-летний футболист получил повреждение на 85-й минуте. Лунёв был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.

Андрей Лунёв получил травму в матче с «Ахматом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020