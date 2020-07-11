Семак прокомментировал ситуацию с контрактом Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с контрактом полузащитника Далера Кузяева, который заканчивается этим летом.
«Кузяев взял время на раздумье по контракту, клуб свою позицию обозначил. В ближайшее время узнаем, останется он в клубе или нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сообщалось, что французский «Бордо» проявляет интерес к Далеру Кузяеву. «Бордо», испытывающий финансовые трудности, намерен укрепиться в трансферное окно за счёт свободных агентов. Игроком также интересовались «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и один немецкий клуб, название которого не указывалось.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.
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