Тарасов: некоторые говорят, что Москва хорошеет. Кайфанул от того, что город ожил

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от приезда в Москву.
«Прилетели в Москву, так как завтра играем с ЦСКА. Соскучился по родному городу. Трудно представить, но я, коренной москвич, не был в столице уже больше месяца, хотя уехал тренироваться ещё даже до снятия карантина в Москве и приезжал сюда на один день пару раз.
Некоторые говорят и поют, что Москва хорошеет. Я просто кайфанул от родной дороги и от того, что город ожил, всё на своих местах. Оценил, что практически 80–90% заведений в Москве работают, как и до карантина. И погода хорошая, настоящее лето! Ещё суперновость — с 1 августа вроде обещают разрешить и посещаемость матчей на 50%, так что с нового сезона заживём, как прежде", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Завтра, 12 июля, «Рубин» в Москве встречается с ЦСКА.
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