Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

На 36-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе упал в штрафной площади «Сочи». Главный судья встречи Сергей Иванов решил, что вратарь хозяев Николай Заболотный не нарушал правила на игроке красно-белых.

«Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.

Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошёл бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и красной карточке. Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это не игрок «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.