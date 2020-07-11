Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
На 36-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе упал в штрафной площади «Сочи». Главный судья встречи Сергей Иванов решил, что вратарь хозяев Николай Заболотный не нарушал правила на игроке красно-белых.
«Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.
Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошёл бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и красной карточке. Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это не игрок «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 июля 2020
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