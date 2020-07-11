Арбитр Федотов: резервный судья начал голевую атаку «Сочи», а он не может трогать мяч

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с голом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Счёт — 1:0, идёт второй тайм.
«Перед тем как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще не должен трогать мяч, а он отдаёт его игроку «Сочи» и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.
Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введён не с того места», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Защитник московского «Спартака» Павел Маслов открыл счёт в матче с «Сочи». На 24-й минуте, пытаясь прервать прострел, Маслов отправил мяч в собственные ворота.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогают Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Артём Любимов.
- 11 июля 2020
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