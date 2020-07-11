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Гендиректор «Зенита»: считаю, с «Ахматом» сыграли по-чемпионски

Гендиректор «Зенита»: считаю, с «Ахматом» сыграли по-чемпионски
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча с «Ахматом» (1:1).

«Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунёва и Дугласа Сантоса — что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски.

Пускай судейские специалисты определяют, но фол на Магомеде Оздоеве, мне кажется, без всяких сомнений — красная карточка. У нас есть главный арбитр, судейский комитет, надеюсь, они будут занимать более активную позицию и не ждать комментариев не судящих судей.

Отсутствие Дзюбы и Азмуна? Такое решение принял тренерский штаб, мы готовимся к матчу со «Спартаком». Мы не проиграли — это самое главное. В Грозном хорошая команда. Хоть они мало побед одерживают дома, перед своими болельщиками играют очень жёстко и самоотверженно. Поэтому с ними всегда тяжело играть, „Зениту“ особенно», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» поделил очки с «Ахматом», играя в меньшинстве с 34-й минуты
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