Гендиректор «Зенита»: считаю, с «Ахматом» сыграли по-чемпионски

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча с «Ахматом» (1:1).

«Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунёва и Дугласа Сантоса — что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски.



Пускай судейские специалисты определяют, но фол на Магомеде Оздоеве, мне кажется, без всяких сомнений — красная карточка. У нас есть главный арбитр, судейский комитет, надеюсь, они будут занимать более активную позицию и не ждать комментариев не судящих судей.



Отсутствие Дзюбы и Азмуна? Такое решение принял тренерский штаб, мы готовимся к матчу со «Спартаком». Мы не проиграли — это самое главное. В Грозном хорошая команда. Хоть они мало побед одерживают дома, перед своими болельщиками играют очень жёстко и самоотверженно. Поэтому с ними всегда тяжело играть, „Зениту“ особенно», — цитирует Медведева ТАСС.