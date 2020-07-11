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Семак: Иванович вернётся, когда решит семейные вопросы. Надеемся, выйдет со «Спартаком»

Семак: Иванович вернётся, когда решит семейные вопросы. Надеемся, выйдет со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» прокомментировал ситуацию с отсутствием в заявке команды защитника Бранислава Ивановича.

«По поводу Лиги чемпионов, посмотрим, насколько удастся усилиться. Каждый клуб нуждается в здоровой конкуренции и усилении. Пауза между чемпионатами короткая.

Стараемся потихоньку подводить молодёжь, они тренируются уже давно. Мусаев тренируется второй год, играет в контрольных матчах и проявляет себя достаточно хорошо. В этом матче у него была небольшая нервозность, но потом он справился и выдал достаточно хорошую игру.

Что касается Ивановича, футбол — часть нашей жизни. Все вопросы, которые касаются семьи, как только их решит, вернётся. Надеемся, примет участие в матче со „Спартаком“.

Если говорить о Дриусси и его роли на поле, он начинал слева, ему это удобно, подходит. Прошлый сезон он провёл на этой позиции, в этом сезоне тоже смотрится хорошо. Он добавляет нам вариативности. Рады, что можем его много где использовать. Исходя из индивидуальности игроков подбираем им позицию на поле.

Ерохин нам нужен в штрафной площади, он хорошо врывается и забил много мячей. Саша приносит больше пользы, когда мы играем остро.

Не разочарован, что мы не поставим рекорд по очкам в РПЛ. Знали об этом, но занимаемся решением более важных на данный момент вопросов. Смотрим на состояние игроков, пытаемся ротировать состав, чтобы все были свежими. Играть в таком графике очень непросто», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Зенит» поделил очки с «Ахматом», играя в меньшинстве с 34-й минуты
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