«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Павла Маслова
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
Благодаря сегодняшнему результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.
В предпоследнем, 29-м туре Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 «Спартак» 15 июля в Москве примет грозненский «Ахмат» (начало — в 18:00 мск), а «Сочи» на следующий день в Нижнем Новгороде сыграет с «Тамбовом» (начало — в 20:30 мск).
Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
11 июля 2020, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Маслов – 24' (автогол)
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