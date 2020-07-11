Серия «Спартака» без побед в РПЛ достигла пяти матчей
Московский «Спартак» потерпел поражение в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Автором единственного гола стал защитник красно-белых Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
Серия «Спартака» без побед в РПЛ достигла пяти встреч. В предыдущих четырёх турах подопечные Доменико Тедеско потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.
Последние матчи «Спартака» в чемпионате России
- 28-й тур. «Сочи» — 0:1
- 27-й тур. «Локомотив» — 1:1
- 26-й тур. «Тамбов» — 2:3
- 25-й тур. ЦСКА — 0:2
- 24-й тур. «Уфа» — 0:0
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В последних двух турах красно-белые сыграют с «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).
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