Серия «Спартака» без побед в РПЛ достигла пяти матчей

Московский «Спартак» потерпел поражение в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Автором единственного гола стал защитник красно-белых Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.

Серия «Спартака» без побед в РПЛ достигла пяти встреч. В предыдущих четырёх турах подопечные Доменико Тедеско потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

Последние матчи «Спартака» в чемпионате России

28-й тур. «Сочи» — 0:1

27-й тур. «Локомотив» — 1:1

26-й тур. «Тамбов» — 2:3

25-й тур. ЦСКА — 0:2

24-й тур. «Уфа» — 0:0

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В последних двух турах красно-белые сыграют с «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).