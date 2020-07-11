Газизов: игра с «Сочи» понравилась. У «Спартака» всё будет хорошо

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с «Сочи» (0:1).
«Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», мы как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас всё впереди. Двигаемся в нужном направлении.
О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашёл к команде, поблагодарил за то, что хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всё будет хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
- 11 июля 2020
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