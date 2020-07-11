Андреас Хинкель: сделаем всё, чтобы взбодрить ребят и подготовить их к матчу с «Зенитом»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель после поражения в выездной встрече 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом».
«Кубковые игры всегда отличаются от матчей чемпионата, я знаю это по себе. В одной встрече решается всё. Сейчас мы сделаем всё, чтобы взбодрить ребят и подготовить их к матчу в Кубке и к следующей игре чемпионата», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 18:30 мск. В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Химки» (Екатеринбург, 19 июля, начало — в 13:00 мск).
«Спартак», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
- 11 июля 2020
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