Бывший клуб Черчесова выиграл чемпионат Польши

Варшавская «Легия» в матче 35-го тура чемпионата Польши переиграла «Краковию» со счетом 2:0. Столичная команда досрочно выиграла чемпионат Польши.
«Легия» набрала 68 очков и за два тура до конца сезона стала недосягаемой для преследователей. Варшавская команда опережает «Лех» и «Пяст» на 11 очков, у этих команд по матчу в запасе.
«Легия» в 14-й раз выиграла чемпионат Польши. Это четвертая за пять лет победа варшавской команды в национальном первенстве.
Станислав Черчесов тренировал «Легию» в 2015–2016 годах, после чего стал главным тренером сборной России. В мае 2016 года «Легия» выиграла первый трофей под руководством российского специалиста — в финальном матче Кубка Польши клуб из Варшавы победил «Лех» из Познани (1:0). В этом же сезоне «Легия» стала чемпионом страны.
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