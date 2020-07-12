«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании

В матче 36-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В первой половине «Атлетико» забил дважды, но оба гола отменили после использования VAR. В начале второго тайма «матрасники» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Марио Эрмосо. Несмотря на численное преимущество соперника, хозяевам удалось вырвать победу — на 74-й минуте отличился нападающий Диего Коста. Автором результативной передачи стал хавбек Янник Карраско.
Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании достигла 14 матчей (восемь побед, шесть ничьих). Для «Бетиса» сегодняшнее поражение стало первым в последних трёх встречах.
«Атлетико», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (41) — 13-е.
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