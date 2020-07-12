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«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В первой половине «Атлетико» забил дважды, но оба гола отменили после использования VAR. В начале второго тайма «матрасники» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Марио Эрмосо. Несмотря на численное преимущество соперника, хозяевам удалось вырвать победу — на 74-й минуте отличился нападающий Диего Коста. Автором результативной передачи стал хавбек Янник Карраско.

Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании достигла 14 матчей (восемь побед, шесть ничьих). Для «Бетиса» сегодняшнее поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Атлетико», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (41) — 13-е.

Испания - Примера. 36-й тур
11 июля 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Коста – 74'
Удаления: Эрмосо – 57' / нет
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