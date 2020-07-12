«Выразительнее любых слов». «Спартак» опубликовал фото Ларссона, пинающего бутылку
Пресс-служба «Спартака» на странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии игроков, сделанные по завершении матча с «Сочи» (0:1).
На первом фото нападающий Джордан Ларссон пинает бутылку с водой. «Выразительнее любых слов», — говорится в подписи к посту.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
Благодаря сегодняшнему результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.
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