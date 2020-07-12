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Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании

Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

По итогам этого матча Месси удалось установить историческое достижение. Аргентинец стал первым футболистом в чемпионате Испании, которому удалось забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач, сообщается в «твиттере» ESPN FC.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) — на 14-м месте.

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»
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