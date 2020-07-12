В составе «Зенита» на матч с «Ахматом» вышли 6 собственных воспитанников

Питерский «Зенит» в гостевом матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» (1:1) решил поэкспериментировать с составом и отметился необычным статистическим достижением, о котором сообщает «Матч ТВ».
В игре с «Ахматом» в составе «Зенита» на поле вышли шесть воспитанников собственной академии – это 19-летний защитник дебютант Данила Прохин, проведший полный матч, а также Леон Мусаев, Михаил Кержаков, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин и Далер Кузяев.
Петербургский «Зенит», в 28 турах набрав 66 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые уже досрочно оформили чемпионский титул.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые на своём поле переиграли «Сочи» (2:1). В оставшихся двух турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом» и «Ростовом».
Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
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