Второй российский титул в UFC и поражение «Спартака» в игре с «Сочи». Главное к утру

Титул Петра Яна в UFC, неожиданный проигрыш «Спартака» в Сочи, интерес к Артёму Дзюбе со стороны европейского клуба и смена тренера в сборной России по биатлону – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Пётр Ян стал вторым действующим чемпионом UFC из России, победив техническим нокаутом Жозе Альдо на турнире UFC 251.
2. В 28-м туре РПЛ «Сочи» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Павла Маслова.
3. «Фенербахче» попробует приобрести нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
4. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Формулы-1, россиянин Даниил Квят — 14-й.
5. Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону.
6. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей.
7. Агент Александр Маньяков рассказал о сорвавшемся переходе Александре Кокорина в испанский топ-клуб.
8. Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC.
9. По итогам UFC 251 Алекс Волкановски защитил титул полулёгкой весовой категории UFC в реванше с Максом Холлоуэйем, а Камару Усман в свою очередь — с Хорхе Масвидалем.
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