Бонуччи — о ничьей «Ювентуса» с «Аталантой»: важно держать преследователей на расстоянии
Защитник «Ювентуса» Леонардо Боунччи прокомментировал результат матча 32-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
«С «Аталантой» всегда тяжело играть. Ради команды нужно жертвовать собой. Я не тренировался несколько дней из-за проблем с пяткой, но матч был слишком важным.
Мы заработали очко, это очень важно. Такой дух всегда необходим. Да, пытались выиграть, но не смогли добиться успеха. Впрочем, держать на расстоянии «Аталанту» и «Лацио» уже важно.
Теперь нужно восстановиться, ведь дальше нас ждёт сложный матч с «Сассуоло». Нужно смотреть на результат. Так выигрываются чемпионства. Но, пока не стали чемпионами, мы не можем останавливаться», — цитирует Бонуччи Football Italia.
«Ювентус» ушёл от проигрыша «Аталанте» на 90-й минуте, Роналду реализовал два пенальти
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