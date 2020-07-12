Бонуччи — о ничьей «Ювентуса» с «Аталантой»: важно держать преследователей на расстоянии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Боунччи прокомментировал результат матча 32-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

«С «Аталантой» всегда тяжело играть. Ради команды нужно жертвовать собой. Я не тренировался несколько дней из-за проблем с пяткой, но матч был слишком важным.

Мы заработали очко, это очень важно. Такой дух всегда необходим. Да, пытались выиграть, но не смогли добиться успеха. Впрочем, держать на расстоянии «Аталанту» и «Лацио» уже важно.

Теперь нужно восстановиться, ведь дальше нас ждёт сложный матч с «Сассуоло». Нужно смотреть на результат. Так выигрываются чемпионства. Но, пока не стали чемпионами, мы не можем останавливаться», — цитирует Бонуччи Football Italia.