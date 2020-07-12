Агент Маньяков: Дзюбы в Турции не будет. Он связывает жизнь с Питером и «Зенитом»

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на появившиеся слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербхаче». Турецкие СМИ сообщили, что Дзюбой интересуется стамбульский клуб.

«Дзюбы в Турции не будет. Верю, что «Фенербахче» мог обратиться к Артёму, но переезд в Турцию, насколько знаю, ему не интересен.

Дзюба связывает жизнь с Питером и «Зенитом». Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне, но о факте подписания ничего не знаю. Дело времени», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба в 26 матчах за «Зенит» забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач. Петербургская команда стала чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Неоднократно сообщалось, что Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом», однако официального объявления о контракте не было.