Агент Маньяков: Дзюбы в Турции не будет. Он связывает жизнь с Питером и «Зенитом»

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на появившиеся слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербхаче». Турецкие СМИ сообщили, что Дзюбой интересуется стамбульский клуб.
«Дзюбы в Турции не будет. Верю, что «Фенербахче» мог обратиться к Артёму, но переезд в Турцию, насколько знаю, ему не интересен.
Дзюба связывает жизнь с Питером и «Зенитом». Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне, но о факте подписания ничего не знаю. Дело времени», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба в 26 матчах за «Зенит» забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач. Петербургская команда стала чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Неоднократно сообщалось, что Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом», однако официального объявления о контракте не было.
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