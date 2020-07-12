Олег Иванов: даже второй состав «Зенита» мог бы бороться за место в пятёрке РПЛ
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 1:1.
«Зенит» был посвежее, у них большая ротация. Даже их второй состав мог бы спокойно бороться за место в пятерке РПЛ. Наверное, нам чуть-чуть не хватило сил. Сейчас тяжёлый график.
Рассчитывали на победу. Даже при равных составах хотелось выиграть дома», — цитирует Иванова пресс-служба «Ахмата».
«Зенит» за четыре тура до конца выиграл чемпионат России. Питерцы в 28 турах набрали 66 очков. «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В первом круге встреча команд, состоявшаяся 17 августа 2019 года, завершилась вничью со счётом 0:0.
«Зенит» поделил очки с «Ахматом», играя в меньшинстве с 34-й минуты
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