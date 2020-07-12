Гвардиола: «Манчестер Сити» заслуживает играть в Лиге чемпионов. Мы добились этого на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выездного матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (5:0) заявил, что его команда заслуживает участия в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021.

«Мы выполнили невероятную задачу — математически гарантировали себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Эта цель является минимальным требованием для «Сити», и эти футболисты добивались её в течение последних шести или семи лет.

Мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов, поскольку добились этого на поле. Надеюсь, в понедельник УЕФА разрешит нам принять участие в турнире. Эта команда и эти парни заслужили это», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, УЕФА на два года исключил «Сити» из еврокубков за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. Завтра, 13 июля, Спортивный арбитражный суд вынесет решение по апелляции «горожан» на это решение.