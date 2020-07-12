Джанлуиджи Буффон — о матче с «Аталантой»: очко на вес золота
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от ничьей в матче 32-го тура итальянской серии А с «Аталантой» (2:2)
«Очко на вес золота! Вперед, «Ювентус»!» — написал Буффон на своей странице в "Твиттере".
После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) — на третьем месте. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус»15 июля сыграет с «Сассуоло». Начало матча — в 22:45 мск.
Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила € 52,88 млн. Летом 2018 года голкипер перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус». В июне 2020 года Буффон продлил контракт с туринцами на один сезон.
Бонуччи — о ничьей «Ювентуса» с «Аталантой»: важно держать преследователей на расстоянии
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