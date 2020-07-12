Артуро Видаль: «Барселона» осталась в гонке за чемпионство. Это самое главное

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль дал комментарий после выездного матча 36-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

«Нам просто надо победить во всех оставшихся встречах. Остальное не зависит от нас. Нужно сделать то, что нужно, и посмотреть, что сделают другие команды.

У нас были моменты, которые мы не использовали. Нужно прибавлять в движении вперёд и использовать свои шансы. Важно, что смогли взять три очка.

Встретились с отличной командой, с которой очень непросто играть. Матч складывался непросто, но рад, что выиграли.

Знали, что придётся работать очень усердно и что не всегда будет получаться поддерживать ритм. Мы хотели стать лучше.

«Барселона» осталась в гонке за чемпионство. Это главное», — приводит слова 33-летнего чилийского футболиста Goal.com.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание сине-гранатовых от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет одно очко.