Судья Стипиди: никогда не делал ставки и не был в Латвии. Негодяи пишут полную чушь

Бывший арбитр Павел Стипиди прокомментировал информацию о задержании в Латвии по делу об игре на ставках на матчи.



«Никогда в жизни не занимался ставками, тотализаторами. Сегодня с удивлением прочитал новости. Племянник позвонил, рассказал. Того негодяя, который это опубликовал… Никогда в жизни не видел. Никогда не был в Латвии за 63 года жизни. Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным — хорошим арбитром, который сейчас отлично работает, — чушь полная. В жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю.

Мне кажется, это всё идёт от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Это полное негодяйство со стороны тех, кто это опубликовал. Это грязь. Я живу в Краснодаре, никуда не ездил, четыре месяца сидел дома безвылазно. С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Никому не хочу звонить, не буду обсуждать этот бред. Видимо, это нужно только тем негодяем, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжелый момент для нашего футбола», — сказал Стипиди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.