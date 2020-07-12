Игорь Акинфеев: любой матч с «Рубином» по определению тяжёлый

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».



«Это уже совсем другая команда, с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги. Любой матч с „Рубином“, в каком бы состоянии ни находились команды, по определению тяжёлый», — приводит слова Акинфеева пресс-служба «армейцев».



Матч 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 12 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск. ЦСКА набрал 46 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».