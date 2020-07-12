У Антуана Гризманна диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра

«Барселона» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования нападающего Антуана Гризманна.
Напомним, Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0). Форвард был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел уругваец Луис Суарес.
В ходе медицинских тестов у Гризманна было выявлено повреждение четырёхглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления футболиста не сообщаются, однако отмечается, что в ближайшее время Гризманн не сможет помочь «Барселоне».
Напомним, в оставшихся двух матчах Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Осасуной» и «Алавесом». «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет одно очко.
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