У Антуана Гризманна диагностировано повреждение четырёхглавой мышцы бедра

«Барселона» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования нападающего Антуана Гризманна.



Напомним, Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0). Форвард был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел уругваец Луис Суарес.



В ходе медицинских тестов у Гризманна было выявлено повреждение четырёхглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления футболиста не сообщаются, однако отмечается, что в ближайшее время Гризманн не сможет помочь «Барселоне».

Напомним, в оставшихся двух матчах Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Осасуной» и «Алавесом». «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет одно очко.