«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Локомотив» — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).