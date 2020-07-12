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«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 июля, состоится матч «Локомотив» — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа».

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

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