«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 12 июля, состоится матч «Локомотив» — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа».
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу судьи игры «Спартака», якобы пойманного на ставках
- 12 июля 2020
-
13:37
-
13:30
-
13:09
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:25
-
12:04
-
11:44
-
11:44
-
11:23
-
11:11
-
11:11
-
10:35
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:20
-
06:45
-
06:04
-
04:10
-
03:07
-
02:43
-
01:15
-
00:59
-
00:53
-
00:37
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 11 июля 2020
-
23:57
Партнерский контент