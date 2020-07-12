Хамес Родригес активно ищет новый клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Сейчас 29-летний колумбиец активно ищет новую команду, сообщает El Pais.

«Реал» тоже не против расставания с Хамесом, поскольку он один из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Сливочные» хотят сэкономить на трансферах и зарплатах, чтобы минимизировать финансовые потери в период кризиса.

Мадридский «Атлетико» готов был приобрести Родригеса за € 45–50 млн, однако руководство «Реала» отказалось от заключения сделки. Ожидается, что в этот раз «сливочные» согласятся пойти на некоторые уступки.

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 32 млн.