Джеррард может стать главным тренером английского клуба
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне возглавляющий «Рейнджерс», может продолжить тренерскую деятельность в Англии, сообщает Daily Express.
По информации источника, владелец «Бристоль Сити» Стив Лэнсдаун хочет видеть Джеррарда на посту главного тренера команды. Помимо Джеррарда руководство клуба рассматривает кандидатуры Криса Хьютона, Ли Бойера и Райана Лоу.
Напомним, Джеррард работает в «Рейнджерс» с 2018 года. Контракт 40-летнего английского специалиста с шотландским клубом рассчитан до 2024 года.
«Бристоль Сити» набрал 61 очко в 43 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Лидером соревнований является «Лидс Юнайтед», в 42 матчах набравший 81 очко.
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