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Юрген Клопп: разочарованы ничьей с «Бёрнли». «Ливерпуль» должен был забить 3-4 мяча

Юрген Клопп: разочарованы ничьей с «Бёрнли». «Ливерпуль» должен был забить 3-4 мяча
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о домашнем матче 35-го тура английской Премьер-Лиги с «Бёрнли» (1:1).

«Это было очень хорошая игра, но мы дали «Бёрнли» шанс забить, хотя сами должны были снять все вопросы. «Ливерпуль» должен был забивать как минимум два, три или четыре гола.

Арбитр позволял действовать жёстко, поэтому было ясно, что, если мяч окажется в штрафной площади, будет опасно. «Бёрнли» сделал то, что ему хорошо удаётся, и я это уважаю.

Конечно, это разочаровывает. Мы сами виноваты, что не решили исход матча раньше. «Ливерпуль» заработал только одно очко — не совсем то, на что мы рассчитывали», — приводит слова немецкого специалиста BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

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