Марсело Брозовича лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник миланский «Интера» Марсело Брозович лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, в ночь с пятницы на субботу Брозович проехал на красный свет. Полицейские остановили автомобиль хавбека и провели тестирование на алкоголь. Содержание алкоголя в организме Брозовича было выше допустимого предела. 27-летнего футболиста лишили водительских прав.

В нынешнем сезоне Брозович принял участие в 35 матчах за «Интер», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. «Интер» набрал 65 очков в 31 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 32 матчах набравший 76 очков.