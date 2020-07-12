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«Локомотив» — «Уфа»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Уфа»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа».

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Чёрный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

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