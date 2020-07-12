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«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в домашнем матче АПЛ

«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В компенсированное время первого тайма нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес успешно реализовал пенальти. На 46-й минуте хавбек Леандер Дендонкер упрочил преимущество хозяев в счёте. На 74-й минуте итоговый счёт установил форвард Диогу Жота.

«Вулверхэмптон» набрал 55 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (45) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом. В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Бёрнли», а «Эвертон» проведёт матч с «Астон Виллой».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Хименес – 45+2' (пен)   2:0 Дендонкер – 46'   3:0 Жота – 74'
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