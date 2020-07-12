«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в домашнем матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В компенсированное время первого тайма нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес успешно реализовал пенальти. На 46-й минуте хавбек Леандер Дендонкер упрочил преимущество хозяев в счёте. На 74-й минуте итоговый счёт установил форвард Диогу Жота.

«Вулверхэмптон» набрал 55 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (45) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом. В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Бёрнли», а «Эвертон» проведёт матч с «Астон Виллой».