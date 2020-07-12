Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оказался в эпицентре скандала. Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.

Холанд был зол и кричал на сотрудника охраны, который выводил его из развлекательного заведения.

Эрлинг вернулся в Норвегию после окончания сезона-2019/2020 в немецкой Бундеслиге. «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице, отстав на 13 очков от мюнхенской «Баварии».

Холанд перешёл в дортмундскую команду из «Ред Булл Зальцбург» в минувшее зимнее трансферное окно за € 20 млн. В составе «шмелей» нападающий провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.